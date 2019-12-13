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İngiltere uyruklu 4 yabancı terörist sınır dışı edildi13 Aralık 2019 Cuma 22:30 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 22:37
Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu 4 yabancı terörist sınır dışı edildi.
Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadesi devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu 4 teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
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