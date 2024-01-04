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Türkiye
İHA 04.01.2024 09:39

Alkollü araç kullanırken yakalandı, "ben terörist miyim" dedi

Bursa'da uygulama yapan polis ekipleri, alkollü araç kullanan sürücüyü durdurdu. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü, "Ben terörist miyim? 5 yıl ehliyetimi almayın" diyerek kendini savundu.

Alkollü araç kullanırken yakalandı, "ben terörist miyim" dedi

Polis ekipleri, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetime takılan ve polisin alkol testi yapmak istediği kişi arka arkaya bahanelere başvurdu.

Dakikalarca polis ekiplerine dil döken sürücü, "Ben terörist miyim? Birini mi ezdim ? Ehliyetimi kaptırmıştım, 5 yıl ehliyetimi almayın" sözleriyle hem ekipleri ikna etmeye hem de kendini savunmaya çalıştı. Alkolmetreye üflemeyen sürücüye 18 bin lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.

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