Türkiye

Alıcısına teslim edilmeyen 130 bin liralık kozmetik ürünlerini polis buldu

29 Kasım 2019 Cuma 12:11 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 14:06

Bir kozmetik firmasının İstanbul'a gönderdiği ancak alıcıya ulaşmayan 130 bin lira değerindeki binlerce kozmetik ürünü, Mersin'deki bir depodan çıktı.

[Fotoğraf: Mersin Emniyet Müdürlüğü (AA)]