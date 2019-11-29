Türkiye
Alıcısına teslim edilmeyen 130 bin liralık kozmetik ürünlerini polis buldu29 Kasım 2019 Cuma 12:11 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 14:06
Bir kozmetik firmasının İstanbul'a gönderdiği ancak alıcıya ulaşmayan 130 bin lira değerindeki binlerce kozmetik ürünü, Mersin'deki bir depodan çıktı.
[Fotoğraf: Mersin Emniyet Müdürlüğü (AA)]
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 130 bin lira değerindeki ürünlerin, kamyon sürücüsü tarafından sahibine ulaştırılmadığı belirlendi.
Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenleyen polis, ürünleri buldu.
Kaçan kamyon sürücüsü aranıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Mersin kozmetik ürünü İstanbul