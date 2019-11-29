Türkiye
Karadeniz için fırtına uyarısı29 Kasım 2019 Cuma 12:09 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 12:16
Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, yer yer saatte 40-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın saatte 60-90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
Etiketler: kuvvetli fırtına uyarısı karadeniz bölgesi