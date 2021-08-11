Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 mahalleyi birbirine bağlayan Karakaya mevkiinde dün makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Karakaya mevkiinde başlayıp yerleşim yerlerinin bulunduğu Dereköy mahallesine sıçrayan yangına hava ve karadan müdahale edildi.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz, Bodrum İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 10 itfaiye aracı, iş makinaları ve özel firmalara ait beton mikserleri müdahale etti.

Yangın yerleşim yerlerine 50 metre kala kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle Dereköy ve Peksimet mahallelerine doğru ilerleyen yangına, İspanya ve Rusya'ya ait 2 uçak, Jandarma Komutanlığına bağlı 4 Skorsky helikopteri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter olmak üzere 5 helikopter ile havadan müdahale etti.

4 Skorsky helikopteri bütün gece alevleri söndürmek için havadaydı

Karakaya mevkiinde devam eden yangına Jandarma Komutanlığına bağlı 4 Skorsky helikopter dağlık ve engebeli alanda söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İstanbul, İzmir ve Kayseri'den gelen ve Muğla'daki yangınlarda etkin rol oynayan 10 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) yerleşim yerlerinde acil önlem amaçlı görevlendirildi.

Gönüllüler yanan alanlarda hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Yangının etkili olduğu bölgelerde çalışmalara destek veren gönüllüler de yanan alanlarda bulunan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Yanan alanlarda 10 kaplumbağa sağ kurtarılırken, alevlerin arasında kalan 4 kaplumbağa yaşamını yitirdi.

Pakdemirli: Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesinin Dereköy mahallesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.