Kentteki bir otelde çalışan 37 yaşındaki Ferhat Okudan, 9 gün önce Kalemler Mahallesi'nde başlayan orman yangınını haber alır almaz anne ve babasının yaşadığı eve gitti.

Alevlerin sardığı evden anne ve babasını çıkaran Okudan, daha sonra evlerine yakın bir bölgede çıkan yangının ortasında kalarak yaralandı.

Köyün yandığı haberini alıp eve koştu

Ferhat Okudan, otelde çalışırken annesinin arayarak "köyün yandığını" söylediğini aktardı.

Motosikletle köye geldiğinde yangının evlerine yaklaştığını gördüğünü belirten Okudan, sonrasında alevlerin sardığı evlerinden anne ve babasını güçlüklü çıkardığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Dayanamadım yangının arasına girdim"

Evlerine yakın bölgede daha sonra tekrar yangın başladığını ifade eden Okudan, şunları kaydetti:

"İki yangın arasında kaldım ama yangın o kadar hızlı geliyor ki... 30 saniye bekledim ya yangının arasında kalacağım ya da yangının arasına gireceğim. Traktöre bindim, ben gidiyorum yangın geliyor, en son dayanamadım yangının arasına girdim. Traktörle yangının arasından çıktım. 5-10 dakika hiç hissetmedim, daha sonra yüzüm yanmaya başladı. Kulağım yere düşmeye başladı, kıkırdaklar erimeye başlamış. Bacaklarımın yandığı hissetmeye başladım. Baktım bacaklarım yanmış, beş dakika sonra kolumu hissetmemeye başladım."

[Fotoğraf: AA]

"Bir tane toplu iğne bile kalmadı"

Sonrasında hastaneye gidip tedavi olduğunu anlatan Okudan, ağrıdan uyuyamadığını söyledi.

Okudan, "Başka hiçbir şey almadım, anne ve babamı aldım, çıktık. Evden bir toplu iğne bile almadık. Bizim iki tane evimiz vardı. Bir de malzemelerimizi koyduğumuz depomuz vardı. Depomuz doluydu, mazotumuz, gübremiz vardı. Hepsi gitti. Bir tane toplu iğne bile kalmadı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Doğup büyüdüğüm ev 10 dakikada yandı, 20 dakikada yıkıldı"

Anne ve babasının hasar tespit çalışmasından sonra yıkılan evlerinin bulunduğu yere gelmek istediğini belirten Okudan, "Benim doğup büyüdüğüm, yaşadığım... Bütün hatıralarım gitti sadece toprak kaldı. 10 dakikada yandı, 20 dakikada yıkıldı. 20 dakikada da temizlenir. Hepsi bir saat bile değil" dedi.