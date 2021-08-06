Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
208 orman yangınından 196'sı kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
28 Temmuz-6 Ağustos döneminde meydana gelen 208 orman yangınından 196'sı kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan orman yangınlarının son durumuna ilişkin bilgiler verdi.
OGM'nin paylaşımında şunlar kaydedildi;
"Saat 09.45 itibariyle 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye'de meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır."
Etiketler: Orman Yangını Twitter
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