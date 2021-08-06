Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küller arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında bir kaplumbağa küller arasında mahsur kaldı. Söndürme çalışmalarına destek için bölgede bulunan Mersin itfaiye ekipleri kaplumbağayı kurtardı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerden biri de Mersin itfaiye ekipleriydi.
15 kişilik ekip ve 9 araç ile Manavgat'a giden ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında bir kaplumbağanın küller arasında mahsur kaldığını fark etti.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiyenin hem su içirip hem de yıkayarak kendine getirdiği kaplumbağa, güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra doğal ortamına salınması için vatandaşlara teslim edildi.
Etiketler: Orman Yangını
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