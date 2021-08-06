Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerden biri de Mersin itfaiye ekipleriydi.

15 kişilik ekip ve 9 araç ile Manavgat'a giden ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında bir kaplumbağanın küller arasında mahsur kaldığını fark etti.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiyenin hem su içirip hem de yıkayarak kendine getirdiği kaplumbağa, güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra doğal ortamına salınması için vatandaşlara teslim edildi.