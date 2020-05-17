Adıyaman'da Eskisaray Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ahmet A'ya ait 3 katlı bir evin birinci katında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında mahsur kalan 2 çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu yanan eve giren itfaiye eri, 2 çocuğu alevler arasından kurtarıp ailesine teslim etti.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.