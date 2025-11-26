Duman 12.6ºC Ankara
Türkiye
AA 26.11.2025 11:46

'Alev savaşçıları' fidan dikimi için sahada

Manisa'da, yangın sezonunda alevlerle mücadele eden orman işçileri, bu kez "yeşil vatan"ı eski haline kavuşturmak için sahada yoğun çalışma yürütüyor.

'Alev savaşçıları' fidan dikimi için sahada
[Fotograf: AA]

İl genelinde bu yıl çıkan çok sayıda orman yangınında yüzlerce hektar alan alevlerden etkilendi. Doğanın yavaş yavaş kendini yenilemeye başlamasıyla ormancılar da yanan bölgelerde hazırlık çalışmalarını hızlandırdı.

Yangın sezonunda sadece bulundukları şehirde değil ülke genelindeki mücadelede yer alan ekipler, şimdi de fidan dikimi ve tohum ekimi için yoğun mesai içerisinde.

'Alev savaşçıları' fidan dikimi için sahada

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölgelerden biri de temmuz ayındaki yangında büyük zarar gören Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınındaki 255 hektarlık alan oldu. Orman işçileri, öncelikle alandaki tahribatı belirledi. Yanmış ve tomruk olarak değerlendirilebilecek ağaçlar kesilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Temizlik çalışmasının ardından yanan sahalar iş makineleriyle yeniden düzenlenerek çalışılabilir hale getirildi.

'Alev savaşçıları' fidan dikimi için sahada

Fidan dikilecek noktalar tek tek belirlenirken, arazi yapısının dikim için uygun olmadığı bölümler için tohumlama yapıldı.

Toprağın üst kısmını temizleyen ekipler, ardından zemini işleyen orman ekipleri, fidanları dikime hazır hale getiriyor.

"16 milyon fidanı toprakta buluşturacağız"

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman yangınlarıyla mücadelenin yanında, zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarına aynı yıl içinde başladıklarını söyledi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınlarında 15 Temmuz'da çıkan orman yangınında zarar gören 255 hektarlık alanda arazi temizlik ve hazırlama, rehabilitasyon ile fidan dikim çalışmalarını eş zamanlı yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, "İlk fidanlarımızı ve tohum ekimimizi toprakla buluşturuyoruz. Bu sahada tohum ve dikim yöntemiyle yaklaşık 400 bin fidan filizlenecek." diye konuştu.

'Alev savaşçıları' fidan dikimi için sahada

Fidan dikim döneminde İzmir ve Manisa'da çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Bu sene sahalarımızın yaklaşık yüzde 70'inin ağaçlandırma faaliyetlerini bitirmeyi planlıyoruz. 2026 yılı sonuna kadar da yanan alanların tamamını ağaçlandıracağız. Yapmış olduğumuz planlama neticesinde Manisa ve İzmir illerindeki zarar gören alanlarımıza tohum ekimi ve fidan dikimi yöntemiyle yaklaşık 16 milyon fidanı toprakta buluşturarak siyaha dönen yeşili tekrar 'yeşil vatan'ımıza kazandıracağız." dedi.

