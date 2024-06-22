Alev alan saman yüklü tır, müdahale sırasında patladı

Uğurlu Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek yardım istedi. Ancak yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek tüm dorseyi sardı.

Bu sırada bir kişi, yangın söndürme tüpüyle alev topuna dönen araca müdahale etmeye çalışırken patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.