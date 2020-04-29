Haber Giriş: Kaynak: AA
Alanya'da 154 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde 154 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesine uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, 154 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Araçtaki şüpheliler A.A. ve K.P. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: kök Hint keneviri jandarma ekipleri alanyaSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 14:31
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