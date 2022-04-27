Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 02:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Akülü sandalyeleriyle gezen 2 kişiye minibüsüyle refakat etti
[Fotoğraf: DHA]
Düzce’de bir minibüs şoförü, akülü sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 kişiye aracıyla refakat etti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Aziziye Mahallesi’nde iftar sonrası akülü sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 kişiyi fark eden bir minibüs şoförü, onlara refakat edip güvenliklerini sağlamaya çalıştı.
Aracıyla engellilerin arkasından ilerleyen şoför, onlar ana caddeye çıkana kadar farlarıyla yolu aydınlattı.
Şoför, kaldırımların ve aydınlatmanın yeterli olduğu noktada takibi bırakarak yoluna devam etti.
O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: Düzce Engelliler
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