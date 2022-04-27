Aziziye Mahallesi’nde iftar sonrası akülü sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 kişiyi fark eden bir minibüs şoförü, onlara refakat edip güvenliklerini sağlamaya çalıştı.

Aracıyla engellilerin arkasından ilerleyen şoför, onlar ana caddeye çıkana kadar farlarıyla yolu aydınlattı.

Şoför, kaldırımların ve aydınlatmanın yeterli olduğu noktada takibi bırakarak yoluna devam etti.

O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.