Aksu ve Kepez ilçelerinde alevlerle mücadele sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sosyal medya hesabından Antalya'nın Aksu ve Kumluca, Mersin'in Bozyazı ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı; Antalya'nın Kumluca ve Aksu ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

Adana'non Kozan ilçesinde devam eden yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimiz Yeşil Vatan için sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Bu mücadelede en büyük desteğimiz, hepimizin göstereceği dikkat ve hassasiyet." ifadeleri kullanıldı

Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Enizçakırı Mahallesi'nde dün çıkan ve Aladağ ile İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına yayılan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yangına, aralarında 3 söndürme uçağı, 12 helikopter, 58 arazöz ve 8 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da olduğu 173 araç ve 717 personelle müdahale ediliyor.

"285 hanede 835 vatandaş tahliye edildi"

Vali Mustafa Yavuz, İmamoğlu ilçesi Musulu Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Ekiplerin yangının söndürülmesi için canla başla mücadele ettiğini belirten Yavuz, Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi'ndeki yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını ifade etti.

İmamoğlu ilçesinde yangının devam ettiğini vurgulayan Yavuz, "8 Eylül'de gece saatlerinde yangının ilk başladığı Kozan ilçemizdeki Enizçakırı mevkisinde de zaman zaman arazinin engebeli ve sarp olması, bazen karadan müdahalenin zor olduğu dakikalarda havadan müdahale edilerek orada da şu anda yangına müdahale ediliyor." diye konuştu.

Vali Yavuz, bölgede dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının geniş bir alana yayıldığını hatırlattı. Bölgede şu anda rüzgarın iyi olduğunu belirten Yavuz, ekiplerin hem karadan hem de havadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

"İhtiyaç oldukça araçlarımızın sayısını artırıyoruz"

Vali Yavuz, söndürme çalışmalarına destek için başka uçak ve helikopterlerin de yolda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yine bir İHA'mız havadan sürekli olarak bize görüntü gönderiyor. Emniyetimize ait 8 TOMA'mız özellikle yangının yerleşim yerlerine sirayet etmesini önleme noktasında tedbir alıyor. Bununla birlikte 58 arazözümüz şu anda orman teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın koordinasyonunda sahaya yayılmış durumdalar. Yine 24 su tankerimiz su ihtiyacını karşılıyor. Yakınımızda Yedigöze Barajı'mız var. Aynı şekilde Seyhan Nehri'miz, hemen yanı başımızda sulama kanallarımız var. O açıdan su noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. En azından hızlı bir şekilde su takviyesi yapılmış oluyor. İhtiyaç oldukça araçlarımızın sayısını artırıyoruz."

Üç ilçe yangından etkilendi

Şu ana kadar üç ilçede yaklaşık 15 mahallenin yangından etkilendiğini ifade eden Yavuz, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle yangının yayılım gösterdiğini dile getirdi.

Vali Yavuz, vatandaşın canına bir şey gelmemesi noktasında tahliyelerin de gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 285 hanede 835 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Bu yangında sevindirici olan taraf herhangi bir cana bir zarar gelmedi. Herhangi bir vatandaşımızın canına bir şey gelmedi. Burada yeşil vatanımız yanıyor, ormanlarımız içerisinde bizlere emanet olan canlılar zarar görüyor, ordaki biyoçeşitlilik zarar görüyor ama vatandaşlarımızın şu ana kadar canına bir şey gelmemesi bizim bu anlamdaki tek tesellimiz diyebiliriz."

"Zarar gören evlerimiz ve ahırlarımız var"

Yangın nedeniyle Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi ile Üçtepe'deki Elifçeler alt mahallesinde bazı evlerin ve ahırların yangından etkilendiği bilgisini veren Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"Zarar gören evlerimiz ve ahırlarımız var. Şimdi AFAD'ımızın koordinasyonunda kurumlarımız yangın bittikten sonra buralardaki zarar tespitlerini yapmış olacağız. Bu yapılarımızı da ister ahır, ister diğer müştemilatlar, isterse evler olsun bunların da zarar tespitlerini yapacağız. İnşallah hem bakanlıklarımız hem de ilgili kurumlarımız bu anlamda vatandaşımızın yanında yer alacağız. Bu yangının tez zamanda söndürülmesini, kontrol altına alınarak soğutulmaya başlanmasını diliyorum. Yeşil vatanımızın, bir ağacımızın bir canlımızın daha zarar görmesini arzu etmiyoruz. Böyle giderse bu yoğun, kararlı mücadeleyle ve rüzgar da eğer bize yardımcı olursa inşallah akşam saatlerine doğru büyük bir mesafe katedeceğimizi düşünüyorum."

Adana Aladağ'daki yangın kontrol altında.



Adana Valisi Mustafa Yavuz açıklama yapıyor.https://t.co/qoKLfc1HAL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2026

Antalya

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.

Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.

Karaöz ile Kızıllı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle alevler şiddetini zaman zaman arttırıyor.

Bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

Yangından etkilenen hayvanlar tedavi ediliyor

Yangının ormanlık alanlardan mahalleye ulaşmasının ardından ahırların kapısının açılması sonucu ormana kaçan bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Yangından etkilenen bazı hayvanlara da Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından müdahale ediliyor.

Derilerinde yanıklar bulunan büyükbaş hayvanlar tedavi edilirken, bazı hayvanlara da sıvı kaybı nedeniyle serum takıldı.

Veteriner Hekim Oğulcan Demir, yangın bölgesinde dumandan etkilenen, solunum sistemi problemleri olan hayvanların tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Demir, kaplumbağa ve kirpi gibi yaban hayvanlarının yanı sıra yangından etkilenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yardım ettiklerini dile getirdi.

Yanan alanlarda yığılı halde yüzlerce cam şişe bulundu

Kontrol altına alınan alanlarda ekipler bir yandan yeni bir yangının çıkmaması için soğutma çalışması yaparken, aynı bölgede yığılı halde bulunan yüzlerce cam şişe dikkati çekti.

Yetkililer, cam şişelerin mercek görevi görmesi dolayısıyla yangın çıkarma ihtimali olduğu, bu nedenle ormanlık alanlara atılmaması uyarısında bulunuyor.

Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kumluca

Kumluca ilçesi Toptaş Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevlerin Güzören Mahallesi'ne de sıçraması sonucu bazı evler, seralar ve tarım arazileri zarar gördü.

Gece boyunca karadan süren müdahalenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla havadan da yeniden müdahaleye başlandı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangın bölgesinde ekiplerin hem karadan hem de havadan soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Güneş, yangından ilk belirlemelere göre 350 hektar ormanlık alanın etkilendiğini belirtti.

Yangın neticesinde 8 vatandaşa ait yaklaşık 30 dönüm sera ve açık alan tarım arazisinin zarar gördüğünü bildiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bunun dışında bir evde tamamen, 5-6 evde ise kısmi zarar olmuş durumda. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının söndürülmesi için cansiperane şekilde çalışan orman teşkilatımız başta olmak üzere destek veren kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."

Mersin

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekeli Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye 230 personel, 2 uçak, 5 helikopter ve kara araçları sevk edilmişti.