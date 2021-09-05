Türkiye'de kuraklık nedeniyle kuruyan göllere Akşehir de eklendi. Gölden geriye çatlamış toprak örtüsü kaldı.

Bir zamanlar beş altı metre su seviyesine sahip olan gölün kurumasında bilinçsiz sulamanın da etkisi büyük.

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içindeki Akşehir Gölü'nde şimdi otomobille uçtan uca gezilebiliyor.

Seyhan Baraj Gölü'nde de sular çekildi

Adana'nın sulama suyu ve enerji ihtiyacını karşılayan Seyhan Baraj Gölü'nde de sular çekildi. Kıyıdan yüzlerce metre uzaklıktaki Sevgi adasına uzanan yol, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

Gölde sandalla gezmeye alışık olan Adanalılar, 4 yıl sonra yeniden su üstüne çıkan yolu kullanıp adaya ulaştı.

Yoldan yürüyerek ya da bisikletle geçen kent sakinleri bol bol fotoğraf çektirip o anı ölümsüzleştiriyor.