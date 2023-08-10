Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralı

Ferdi Taş idaresindeki otomobil, Mehmet Deliaslan kontrolündeki otomobil ve Hüseyin Büyükyaldız'ın kullandığı hafif ticari araç Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücü Deliaslan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer iki sürücüyle araçlardaki 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.