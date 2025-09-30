Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
AA 30.09.2025 09:51

Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bir minibüs, aynı yöne seyreden jandarma aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, jandarma aracındaki askerin olay yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bakan Yerlikaya ve MSB'den başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NSosyal hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan J.Asb.Çvş. Kemal Özgür ve Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Arif Özdemir, görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun."

Milli Savunma Bakanlığının mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

"30 Eylül 2025 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Vali Kumbuzoğlu, hastane önünde açıklama yaptı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah meydana gelen kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum."

