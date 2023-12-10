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Türkiye
AA 10.12.2023 20:42

Aksaray'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da Fetih E. idaresindeki otomobil, Niğde-Ankara otoyolunun Aksaray il sınırında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Müceste E. Ümmügülsüm K. Nezaket Y. ve Sayinur D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gülağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayinur D., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Sayinur D.'nin Osmaniye'deki kızının düğününden Ankara'ya döndüğü öğrenildi.

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