Aksaray'da otobüs devrildi: 6 kişi hayatını kaybetti

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde Nurhan Hazer yönetimindeki tur otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Şükürler olsun 1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir hastanın doktorlar tarafından hayata döndürüldüğünü duyurdu.

YENİ BİLGİ:



Şükürler olsun 1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü.



Hastamızın tedavisi ağır yaralı olarak yoğun bakımda devam ediyor.



Dualarımız yaralılarımız için.



Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3 ‘ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2024

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şükürler olsun 1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü. Hastamızın tedavisi ağır yaralı olarak yoğun bakımda devam ediyor. Dualarımız yaralılarımız için. Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3 ‘ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı."

"3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu:

"Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."