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Türkiye
İHA 12.10.2023 13:26

Akşam ilana koyup kapora aldı, sabahında aracı çalındı

İstanbul Pendik'te bir kişinin akşam satış ilanı verdiği otomobili, sabah saniyeler içerisinde çalındı. Anlaştığı alıcıdan kapora alan araç sahibi, parayı iade etti.

Akşam ilana koyup kapora aldı, sabahında aracı çalındı
[Fotograf: İHA]

Pendik'te, otomobil sahibi Adem Çakır, aracını evinin önüne park etti. Çakır, aynı akşam satış için ilan verdiği otomobiline müşteri bularak kaporasını tahsil etti. Sabah işine gitmek için evinden çıkan Çakır, park ettiği yerde otomobilini göremeyince çalındığını fark etti.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kimliği belirlenemeyen şahsın sabah 05.00 sıralarında sokağa gelerek park halinde bulunan otomobilin kapısını saniyeler içerisinde açtığı görüldü.

Çeşitli aparatlar yardımıyla kapısını açtığı aracı çalıştıran hırsız çaldığı otomobil ile birlikte hızla gözden kayboldu. Hırsızlığa uğradığını fark eden araç sahibi Adem Çakır durumu polise bildirdi.

"Aracımın bulunmasını istiyorum"

Otomobili çalınan Adem Çakır, "Aracımı akşam ilana koymuştum. Öğlen aracın çalındığını fark ettim. Hırsız çok rahat davranıyor. 1 dakika içerisinde kapıyı açıp, marşa basıp gidiyor. Sabah satışa gidecektim. Aracın kaporasını aldım fakat aracın çalındığından haberim yok. Şikayet dilekçemi oluşturdum. Aracımı satın alan kişi başta inanmadı bu duruma. Şikayet dilekçimi gösterince ikna oldu. Kaporasını da geri verdim. Aracımın bulunmasını istiyorum" dedi. 

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