Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Akıntıya kapılan araçta mahsur kalanları itfaiye eri sırtında taşıdı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Boğaçayı Deresi'ni geçemeyerek suda sürüklenen arazi aracındaki 4 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarıldı. Bir itfaiye erinin mahsur kalanları sırtında taşıdığı anlar kameraya yansıdı.
Mehmet Ayne'nin kullandığı off-road araç, Gürsu Mahallesi'nde Boğaçayı'ndan geçerken akıntıya kapıldı.
Aracın üzerine çıkarak yardım beklediler
Yaklaşık 10 metre sürüklenen araç suya batarak sabit kaldı. İçi suyla dolan araçta bulunan 4 kişi aracın üzerine çıkarak yardım istedi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Konyaaltı Belediyesi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye eri sırtında taşıdı
Bölgeye giden bir itfaiye eri, araçta mahsur kalanları sırtında taşıyarak kıyıya çıkardı.
Belediyenin iş makinesinin halatla çektiği araç da dereden çıkarıldı.
Etiketler: İtfaiye
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