Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 9,12 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 379 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Etiketler: muğla deprem deprem Akdeniz AFADSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 05:09
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