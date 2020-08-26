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Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesine 84,12 kilometre uzaklıkta 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14,18 kilometre derinlikte olduğu ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 84,12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
Etiketler: antalya deprem AkdenizSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:20
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