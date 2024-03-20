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Türkiye
AA 20.03.2024 19:49

Akarsuyun taşmasıyla kapanan Şırnak- Uludere kara yolu yeniden açıldı

Sağanak sonucu debisi yükselen akarsuyun taşmasıyla kapanan Şırnak-Uludere kara yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Akarsuyun taşmasıyla kapanan Şırnak- Uludere kara yolu yeniden açıldı

Dün sağanak sonucu kapanan Şırnak-Uludere kara yolunun ulaşıma açılması için Kaymakamlık, Belediye, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Dün sağanak sonucu Şırnak-Uludere kara yolu Uludere 3 ve Uludere 5 köprüleri mevkiinde akarsuyun debisi yükselmiş, suyun aniden taşması sonucu 2 köprü arasında bazı araçlar mahsur kalmış, Uludere -Şırnak kara yolu ulaşıma kapanmıştı.

Araçlar, bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılmıştı.

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