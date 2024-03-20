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Türkiye
AA 20.03.2024 18:51

Devrilen kamyonetteki infaz koruma memuru yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde ceza infaz kurumuna ait kamyonet devrildi. Yaşanan kazada infaz koruma memuru hayatını kaybetti.

Devrilen kamyonetteki infaz koruma memuru yaşamını yitirdi

Ali Yılmaz idaresindeki ceza infaz kurumuna ait kamyonet, Antalya Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekibi, kamyonetteki infaz koruma memuru Şahin Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bayraktar'ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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