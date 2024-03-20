Ankara'da minibüs, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Emek yönünde giden E.S. yönetimindeki minibüs, duraktan yolcu alan F.Y. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hurdaya dönen minibüsteki S.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü E.S. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gölbaşı ilçesinde inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenilen S.B.'nin iş arkadaşları kaza haberi üzerine bölgeye geldi. Arkadaşları, S.B.'nin cenazenin başında gözyaşı döktü.

Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.