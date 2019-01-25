AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, akşam saatlerinde ilçe teşkilatının düzenlediği yemekli toplantıya katıldı.

O sırada yanına gelen bir kişi Fikret Yeni ile sohbet etti, ardından bağırarak bıçakla saldırdı.

Saldırıda Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni yaralandı.

Partililer saldırgana müdahale etmeye çalıştı.

Çıkan arbedede parti üyesi Abdullah Altun da saldırganın savurduğu bıçakla hafif şekilde yara aldı.

Saldırgan hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtı.

AK Parti adayı Fikret Yeni, ambulansa Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırganın aranmasına da devam ediliyor.

"Faili en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan Devlet Hastanesine gelerek ziyaret ettiği Yeni'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Demirtaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Faili de belli, inşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Olay, şüpheli restorana geliyor 'merhaba' diyor sonra bıçağı çekiyor, inşallah yakalamaya çalışacağız. Fikret Yeni bacağından yaralanmış, bir sıkıntısı yok. Tekrar geçmiş olsun. Olayın sebebini de araştırıyoruz."

"Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı"

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler de yazılı açıklamasında, Yeni'nin, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği bir toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan Yeni'nin, Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildiren Güler, "Saldırganın yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü gerekli çalışmaları başlatmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber