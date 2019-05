Olay, dün saat 22.30 sıralarında İzmir'de meydana geldi.

Anne ve baba öldü, kardeşi içmek istemedi

İddiaya göre, internetten potasyum siyanür sipariş eden Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, bunu evdeki şerbetin içine karıştırdı.

Babası Mehmet Kalkan ile annesi Fatma Kalkan'a bu şerbetten içirdiği belirtilen Mahmut Can Kalkan, kardeşi Emir Can Kalkan'a da içirmek istedi. Ancak kardeşi içmek istemeyince bardak devrildi ve üzerlerine döküldü. Siyanürlü sıvının üzerlerine dökülmesiyle Mahmut Can Kalkan, kardeşi Emir Can Kalkan ve en küçük kardeşleri Mehmet Taha Kalkan da etkilendi.

Kardeşlerden biri görme kaybı yaşıyor

Haber verilmesi üzerine eve sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 kişilik aile ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bu arada ekipler, apartmanı boşaltarak önlem aldı. Siyanürden etkilenen baba Mehmet Kalkan kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne Fatma Kalkan ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kalkan ailesinin 3 çocuğu ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kardeşlerden Emir Can Kalkan'ın görme kaybı yaşadığı, Mahmut Can Kalkan'ın durumunun iyi olduğu en küçük kardeş Mehmet Taha Kalkan'ın ise fazla etkilenmediği ve sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Mahmut Can Kalkan savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

