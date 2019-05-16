Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili gerekli çalışmaların süratle gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Başakşehir Kayabaşı Mahallesinde istinat duvarının çökmesi üzerine İstanbul Valiliğimiz koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edilmiş, gerekli çalışmaları süratle gerçekleştirmişlerdir. Bakanlık olarak olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesinde istinat duvarının çökmesi üzerine İstanbul Valiliğimiz koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen olay yerine sevkedilmiş, gerekli çalışmaları süratle gerçekleştirmişlerdir. — Murat KURUM (@murat_kurum) 14 Mayıs 2019

Maalesef bir vatandaşımız göçük altında hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız da yaralanmıştır. Hepimizi derinden üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifa diliyorum."

Kaynak: AA