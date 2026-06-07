Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.06.2026 11:25

AİLEM ile 286 binden fazla çağrıya işaret dili desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işitme engelli bireylerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen AİLEM, bugüne kadar 59 bin 63 kullanıcıya hizmet vererek 286 bin 384 çağrıya Türk İşaret Dili çeviri desteği sağladı.

AİLEM ile 286 binden fazla çağrıya işaret dili desteği

7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı dolayısıyla Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Bakanlık, "yüzde yüz erişilebilirlik" hedefiyle engellilerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya yönelik dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hizmet veren İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezi (AİLEM), işitme engelli bireylerin Türk İşaret Dili aracılığıyla iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla oluşturulan ortak bir iletişim merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Merkez aracılığıyla alışverişten aile içi iletişime, öğretmen-veli görüşmelerinden hasta-doktor iletişimine kadar birçok alanda Türk İşaret Dili çeviri desteği sunuluyor.

53 ilde tercümanlar hizmet sunuyor

Bugüne kadar 59 bin 63 kişinin aktif olarak kullandığı AİLEM aracılığıyla Türk İşaret Dili çevirmenleri tarafından 286 bin 384 çağrıya destek sağlandı.

Günlük ortalama 250 ila 300 çağrıya yanıt veren merkeze, Bakanlığın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

Öte yandan Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan 53 ildeki 74 Türk İşaret Dili tercümanıyla sahada da aktif hizmet sunuyor.

Bu kapsamda 53 ildeki tercümanlar tarafından son 5 yılda tapu, belediye, valilik, noter, banka ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere çeşitli alanlarda işitme engelli vatandaşlara yaklaşık 10 bin 886 çeviri hizmeti verildi.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli
Sıradaki Haber
Yoğun koku ele verdi, eve kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Hakkari'de bilimsel çalışmalarla tespit edilen bitki türü sayısı 800'e çıktı
11:30
İstanbul'da 7 ilçede ara muhtarlık seçimi
11:24
Hürmüz Boğazı'nda savaşın 100 gününün bilançosu belli oldu
11:19
TBMM'de bu hafta tarım ve ormana yönelik düzenlemeler görüşülecek
10:57
Katil İsrail, Gazze açıklarında balıkçı teknelerine ateş açtı: Bir çocuk hayatını kaybetti
10:08
Yoğun koku ele verdi, eve kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı
Harçlıklarını biriktirdiler, 5 bin fidan diktiler
Harçlıklarını biriktirdiler, 5 bin fidan diktiler
FOTO FOKUS
Türkiye'de nüfus kendini yenilemiyor
Türkiye'de nüfus kendini yenilemiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ