Burası bir sanat galerisi değil, her biri kadınlar tarafından amatör bir ruhla işlenen el emeği göz nuru ürünler.

Ürünlerin yapılıp sergilendiği yerler ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aile Destek Merkezleri.

Aile destek merkezlerinin sayısı 330'dan 659'a yükseltilecek. Her yaş grubundan kadınlar bu merkezlerde hem mesleki eğitim alacak, hem de zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeye devam edebilecek.

Aile Destek Merkezleri'ne 1 milyar lira ödenek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılı için Aile Destek Merkezlerine 1 milyar 200 milyon lira ödenek ayırdı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla hizmet veren merkezlerde sosyal hizmet uzmanları ve halk eğitim kursu eğiticileri görev alıyor.

Kreş imkanı da bulunuyor

Kadınlara psikososyal destek veriliyor, çocukları olan anneler için kreş imkanı da sunuluyor.

Aile destek merkezlerinde el sanatlarının birçok türü öğretiliyor.

Çocuk bakımından kişisel gelişime, bakırcılıktan aşçılığa, teorik ve uygulamalı eğitimler yer alıyor.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Aykut Olgun