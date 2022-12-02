Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı
[Fotograf: AA]
Ahırkapı açıklarında çarpışan konteyner gemisi ile kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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