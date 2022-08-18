Ağrı'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Balaban kuşu bulundu. Uygulama noktasında yere düşen kuşu polisler fark etti.

Polisler, sulak yerlerde yaşayan ve böcek türleri ile beslenen balaban kuşunu HAYDİ ekibine teslim etti.

[Fotoğraf: DHA]

"Farklı bir cins olduğunu anladık"

Polis memuru Faruk Torun, "Kuşa baktığımızda farklı bir cins olduğunu gördük.

İnternetten yaptığımız araştırma sonucunda balaban türüne ait bir kuş olduğu tespit edildi" diye konuştu.

Balaban kuşu, tedavisinin ardından doğal hayata bırakılacak.