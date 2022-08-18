Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta durdurulan araçtan 2,8 ton sahte bal çıktı
Ardahan-Kars yolunda durdurulan panelvan tipi bir araçta 2 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirilirken, araçtaki iki kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kentte kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Ardahan-Kars kara yolunun Üniversite Kavşağı'nda panelvan tipi bir araçta arama yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları eşliğinde yapılan aramada, sahte olduğu anlaşılan 2 ton 800 kilogram bal ile sahte olduğu değerlendirilen 100 liralık banknot ele geçirildi.
Araçtaki 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Ardahan Kars Tarım ve Orman Bakanlığı
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