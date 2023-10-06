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Türkiye
TRT Haber 06.10.2023 13:50

Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, Ağrı'da iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin aracını gasp edip, şehit ettiği veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ın ismi teröristlerin üzerine atılan bombaya yazıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ağrı'da 2 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı, Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında komandolarla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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