Hasan usta 3 metrekarelik dükkanında 32 yıldır ayakkabı tamir ediyor

İlkokulu bitirdikten sonra babasının "Bir meslek sahibi ol, kolunda altın bileziğin olsun" öğüdüyle ayakkabı imalathanesinde çırak olarak çalışmaya başlayan 50 yaşındaki Hırçın, kalfalık ve ustalık döneminin ardından kendi iş yerini açarak ayakkabı tamirciliği yapmak istedi.

Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde 3 metrekare dükkan kiralayan Hırçın, mesleğini 32 yıldır burada sürdürüyor.

Hırçın, ayakkabı tamirinden elde ettiği kazançla iki çocuğunu büyüttüğünü söyledi.

İşini severek yaptığını belirten Hırçın, "Mesleğimi uzun zamandır bu dükkanda icra ediyorum, buradan emekli oldum. Çocuklarımı bu işten kazandığım parayla büyüttüm, okuttum ve evlendirdim. Her şeyimi bu meslek sayesinde kazandım" diye konuştu.

Hırçın, tekrar tercih yapma hakkı olsa yine ayakkabı tamirciliği mesleğini seçeceğini anlatarak, "Bu meslek artık bitme noktasına geldi, son neferleri bizleriz. Fabrikaların artmasıyla tamircilik işimiz de azaldı. İnsanlar eski ayakkabılarını tamir etmek yerine çeşit çok olduğu için yenisini alıyor. Ben de bu nedenle ayakkabı tamirciliğinin yanı sıra bavul tamirine başladım. Teknolojiye 3 metrekarelik iş yerimde direniyorum" ifadelerini kullandı.