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Türkiye
AA 06.10.2023 13:09

Bursa'da pazarcılar arasında kavga: 3 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde pazarda esnaflık yapan iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi silahla yaralandı.

Bursa'da pazarcılar arasında kavga: 3 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında esnaflık yapan Hasan ve Recai B. kardeşler ile Gürkan ve Güray D. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan ve Recai B. tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Gürkan ve Güray D. ile pazarda alışveriş yapan Cemile Kahraman yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Hasan B. ve Recai B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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