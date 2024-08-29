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Türkiye
İHA 29.08.2024 18:48

Ağrı şikayetiyle doktora gitti, gözünde canlı kene çıktı

Bitlis'te gözünde ağrı ve kaşıntı şikayeti ile hastaneye götürülen 12 yaşındaki çocuğun göz kapağına kene yapıştığı tespit edildi. Kene başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Ağrı şikayetiyle doktora gitti, gözünde canlı kene çıktı
[Fotograf: İHA]

Mutki ilçesinin kırsalında yaşayan 12 yaşındaki çocuğun, sokakta gördüğü kedi ile oynadıktan sonra gözünde ağrı ve kaşıntı başladı. Şikayetleri artan hasta, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Yapılan tetkiklerin ardından çocuğun gözünde yabancı bir cisim tespit edildi. Tetkikler sonucunda gözde bulunan yabancı cisimin kene olduğu belirlendi.

Müdahalenin ardından göz kapağına yapışan kenenin alınması için hasta ameliyathaneye alındı. Başarılı operasyonun ardından çocuğun gözünden canlı bir kene çıkarıldı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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