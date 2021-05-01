Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağıla giren köpekler 20 keçiyi telef etti
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köpeklerin saldırdığı 20 keçi telef oldu, 21 keçi yaralandı.
Turgut Özal Mahallesi'nde Recep Olca'ya ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren köpekler keçilere saldırdı.
Saldırı sonucu keçilerden 20'si telef oldu, 21'i yaralandı.
Büyük şok yaşadıklarını belirten Olca, şöyle konuştu:
"Yaşadığımız olayın şokunu üzerimizden atamıyoruz. Ağıla geldiğimde 4 köpek gördüm. Beni görür görmez kaçtılar. Ciddi anlamda bana zarar verdiler, 12 nüfuslu bir aileyim. Bütün aile bu hayvanlara bakarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda yardım bekliyorum."
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