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Türkiye
TRT Haber, AA 16.09.2023 18:43

Afyonkarahisar'daki helikopter kazası kamerada

Afyonkarahisar’da iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Helikopterdeki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da N.C. ile oğlu B.C, komutasındaki bir helikopter, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesine indiği esnada ağaçlara çarptı.

Helikopter ağaçların arasında kaldı. Kazadan helikopterdeki N.C. ile B.C. yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.20’de pilotajını N.C'nin yaptığı özel helikopter, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden havalanarak Afyonkarahisar'da bir termal otel bahçesinde bulunan helikopter iniş/kalkış alanına iniş esnasında, ters esen rüzgarın etkisiyle alçak mesafeden bahçe içinde ağaçlık alana düşerek kaza kırıma uğramıştır. Pilot N.C. ile yanında bulunan oğlu B.C. kazada yaralanmamışlardır. Kontrolleri yapılan vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Geçmiş olsun" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan helikopterin düşme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde helikopterin rüzgara kapılarak ağaçlık alana düştüğü görüldü.

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