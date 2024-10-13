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Türkiye
AA 13.10.2024 10:43

Afyonkarahisar'daki deprem anı kamerada

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem anı bir besihane ve marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Deprem anı ise bir market ve besihanenin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Besihanelerdeki büyükbaş hayvanlar ürkerek kaçıştı, bir markette raflardaki eşyalar ise düştü.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

Afyonkarahisar Valiliği de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

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Afyonkarahisar Deprem
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