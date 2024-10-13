Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar Merkez'de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

03.14'te meydana gelen deprem 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

[Fotoğraf: DHA]

Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

"Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"

Afyonkarahisar Valiliği de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."