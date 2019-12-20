Türkiye
Afyonkarahisar'da tarihi heykel ve sikkeler ele geçirildi20 Aralık 2019 Cuma 19:01 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 19:04
Afyonkarahisar'da, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen heykel ve sikkeler ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'den Gazlıgöl beldesine getirilecek tarihi eserlerin satılacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir otomobil, Kayıhan beldesinde durduruldu.
Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel, 3 heykel parçası, 22 sikke, dedektör ile 2 metal arama çubuğu bulundu.
Jandarma ekipleri, otomobildeki F.Ç, E.A. ve E.K'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA