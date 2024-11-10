Afyonkarahisar'da 6 bin 319 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Çay ilçesindeki yol kontrol noktalarında şüpheli araçta yapılan aramalarda, yurt dışından gümrük işlemleri yapılmadan getirilen pamuk ve soya yağları içine aroma ve renklendirici katarak hazırlanmış sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde 20 adet 18 litrelik sahte zeytinyağı, 969 adet 5 litrelik tenekede sahte zeytinyağı, 198 adet 5 litrelik pet şişede sahte zeytinyağı, 124 adet 1 litrelik pet şişede sahte zeytinyağı olmak üzere 6 bin 319 litre sahte zeytinyağı, etiketler ve boş yağ tenekeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte zeytinyağlarıyla ilgili gözaltına alınan A.K. hakkında soruişturma başlatıldı.