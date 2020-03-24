AFAD tarafından, günlerdir Bulgaristan tarafında oluşan kuyruk nedeniyle bekledikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır şoförlerine kumanya dağıtıldı.

AFAD Müdürü Ali Altındal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sınır kapılarından tır geçişlerinin kontrollü şekilde sağlandığını söyledi.

Altındal, Bulgaristan'daki 40 kilometrelik kuyruk nedeniyle uzun süredir Türkiye'ye gelmek için bekleyen ve sonunda yurda giriş yapan tır sürücülerine Edirne Valiliği koordinesinde kumanya dağıttıklarını bildirdi.

Konsolosluk görevlileri aracılığıyla hala kuyrukta bekleyen sürücülere de kumanya dağıtımlarının olduğunu ifade eden Altındal, "Edirne Valiliğimiz himayelerinde tırcılarımıza kumanya ulaştırarak onların bu mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım elini sınır kapımızın diğer tarafına kadar uzatmaya çalışıyoruz." dedi.