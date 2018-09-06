AFAD Başkanı Güllüoğlu: STK gönüllüleri AFAD gönüllüsü de olsun

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen Gönüllülük Sistemi Tanıtım ve İletişim Çalıştayı'nda, dünya genelindeki afet yönetimlerinde bireylerin gönüllü katılımlarının afet öncesi ve sonrasındaki süreçlerde çok önemli katkıları olduğunu belirtti.

AFAD'ın görevleri arasında gönüllülüğü yaygınlaştırmak olduğunu ancak bugüne kadar bunun tam olarak hayata geçirilemediğini aktaran Güllüoğlu, bunun için aylardır çalıştıklarını anlattı.

Gönüllülük sistemini kurarken sivil toplum kuruluşlarından (STK) faydalanmak istediklerini dile getiren Güllüoğlu, şunları dedi:

"Sivil toplum kuruluşları halihazırda bireylere dokunan, kendi üyeleri, kendi gönüllüleri olan, toplumun farklı katmanlarına, meslek örgütleri temelli vakıflar-dernekler, yardım kuruluşları temelli vakıflar-dernekler ve hemşehri derneklerinden tutun da birçok alandan faydalanacağız. STK'lardaki gönüllüler aynı zamanda birer AFAD gönüllüsü olsun istiyoruz. Onlara rakip olarak değil, insan kaynaklarını kuvvetlendirecek, alanda afet öncesi ve sonrasında çalışırken aynı dili konuşmayı sağlayacak bir yaklaşım olsun istiyoruz."

Mehmet Güllüoğlu, topluma afet kültürü ve şuurunu kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla STK'lerin katılımıyla bugün başlayan çalıştay, yarın yapılacak kurumsal sosyal medya yönetimi oturumuyla sona erecek.

Kaynak: AA