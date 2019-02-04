1949'da Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğan Adnan Kahveci, ilkokul yıllarında Milliyet gazetesinin açtığı yarışmada birinci oldu.

Eğitimine İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde devam eden Kahveci, buradan 1966'da birincilikle mezun oldu. Kahveci, üniversite sınavında da birinciliği elde ederek İstanbul Üniversitesine girmeye hak kazandı.

Kahveci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla eğitimine ABD'de Indiana'daki Purdue Üniversitesinde devam etti. Burada 4 yıllık okulu 2,5 yılda bitirip elektrik mühendisi olarak mezun olan Kahveci, ABD'de Missouri Üniversitesinde doktorasını tamamladı. Kahveci, daha sonra Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

Akademik hayatının ardından, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'a danışmanlık yapan Kahveci, bu süreçte siyasi hayata girmiş oldu.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrası Turgut Özal'a yaptığı danışmanlıkla siyasi hayatında ivme kazanan Kahveci, 1983'te ANAP'ın kurucuları arasında yer aldı.

Kahveci, 1987'de İstanbul'dan milletvekili seçildi. 18. ve 19. dönemde İstanbul milletvekilliği yapan Kahveci, 1987'de Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Adnan Kahveci, dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut tarafından 1990'da Maliye Bakanlığı görevine atandı.

"Harika çocuk" önemli projelere imza attı

Dürüstlüğü, çalışkanlığı, ürettiği yeni fikirler ve Türkiye'nin sorunlarına sunduğu çözümlerle yaşadığı döneme damgasını vuran Kahveci, Özal'ın çok sevdiği ve güvendiği isimler arasında yer aldı.

"Harika çocuk" olarak adlandırılan Kahveci, teknoloji ve bilime merakı, döneminin çok ilerisinde hazırladığı projeleriyle isminden söz ettirdi.

Sanayi ve istihdamın gelişmesi başta olmak üzere pek çok alanda çalışmalar yapan Kahveci, Bakanlığı döneminde yolsuzlukların üzerine de kararlı şekilde gitti.

"Kürt sorununun çözümüne" yönelik hazırladığı raporu, dönemin Cumhurbaşkanı Özal'a sunan Kahveci, burada "demokratikleşme" vurgusu yaptı.

Kahveci, KDV'yi hesaplayan akıllı mini yazar kasa geliştirerek, bunun patentini de aldı.

İstanbul yolunda karanlık kaza

Ailesiyle İstanbul'a gitmek üzere 5 Şubat 1993'te otomobiliyle yola çıkan Adnan Kahveci, Bolu-Gerede yakınlarında Gerede-Çaydurt bağlantısına geldiğinde "İstanbul gidişinin bariyerlerle kapatılması ve yol işaret tabelalarının değiştirilmiş olması" nedeniyle ters yola girdi.

Yoğun sisin de etkili olduğu yolda Kahveci'nin kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Adnan ve eşi Füsun Kahveci olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki kızları Aslıhan Kahveci de yaşamını yitirdi. Kazadan sadece oğulları Cihan Kahveci sağ kurtuldu.

Adnan Kahveci, hayatını kaybettiğinde 44 yaşındaydı. Yakın çevresi tarafından "aracını dikkatli kullandığı" bilinen Kahveci'nin, yeni yapılan otobanda ters yola girerek kaza yapması, çeşitli şüpheleri de beraberinde getirdi.

Türkiye'nin karanlık yılı

Türkiye'de 1993, arka arkaya gelen cinayetler ve bugün hala aydınlatılamayan şüpheli ölümlerle anılan bir yıl oldu.

Gazeteci Uğur Mumcu, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın suikasta uğradığı, Madımak Olayları, Başbağlar Katliamı ve 33 askerin şehit edilmesi gibi olayların yaşandığı bu dönemde, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Adnan Kahveci, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ve Binbaşı Cem Ersever, sır şekilde hayatlarını kaybetti.

Terör örgütü PKK'nın saldırılarını artırdığı 1993'te çok sayıda sivil vatandaş da yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA