Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 07:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen farklı adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama yapıldı.
Gözaltına alınan 5 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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