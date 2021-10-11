Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında yasak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine Deniz Polisi botuyla çalışma başlatıldı.

İzmit Körfezi'nde midye avcılığı yapan 6 kişi tespit eden ekipler, içinde 150 kilogram midye bulunan 6 metrelik tekneye el koyarak kişiler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet'ten idari işlem uyguladı.

Midyeler, ekiplerin gözetiminde denize bırakıldı.