Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 03:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit Körfezi'nde yasa dışı avlanan midyeler denize bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yasa dışı avlandığı tespit edilen 150 kilogram midye denize bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında yasak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine Deniz Polisi botuyla çalışma başlatıldı.
İzmit Körfezi'nde midye avcılığı yapan 6 kişi tespit eden ekipler, içinde 150 kilogram midye bulunan 6 metrelik tekneye el koyarak kişiler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet'ten idari işlem uyguladı.
Midyeler, ekiplerin gözetiminde denize bırakıldı.
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