Türkiye yeni haftada batı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak görülecek.

Yağışlı hava salı ve çarşamba günü iç kesimlerde de etkili olacak. Ancak hafta genelinde Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yağış beklenmiyor. 3 büyükşehirde de hava sıcaklığında düşüş yaşanacak.

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, şunları kaydetti;

Yağış ile birlikte salı günü batı kesimlerde çarşamba günü ise ülke genelinde hava sıcaklığında bir düşüş olacak ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına düşecek.

Yağışlı hava geri dönüyor

Özellikle Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yağış göreceğiz. Salı günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, çarşamba günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olacak.

Üç büyük ilde de yağış görülecek

Salı gününe baktığımızda ise Ankara'da akşam saatlerinde başlayacak yağış çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklı bir şekilde devam edecek. Salı ve çarşamba günü İstanbul'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacak. İzmir'de pazartesi günü parçalı çok bulutlu bir hava hakim. Yine salı ve çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.